Zemmour devant le tribunal correctionnel de Paris - Première victoire des Sénégalais de France

C’est une victoire en première mi-temps des Sénégalais vivant en France contre Eric Zemmour. La juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris vient de renvoyer le journaliste polémiste français devant le tribunal correctionnel de Paris.



D'aprés Bes Bi, l’association La Maison des potes, représentée par leurs avocats, en l’occurrence le brillant Me Ousseynou Babou, a fait plier le procureur de la République de Paris qui avait auparavant classé la plainte de cette association sans suite. Finalement, le parquet a rejoint l’association, demandant ainsi de poursuivre Éric Zemmour suite à une plainte avec constitution de partie civile déposée par Me Babou.



Pour rappel, Zemmour avait injurié les Sénégalais en déclarant sur des chaînes comme Cnews et autres que tous les Sénégalais sont des trafiquants de drogue. Désormais, l’ancien candidat à la Présidentielle française va comparaître devant le Tribunal correctionnel de Paris. Et il est prévu dans ce procès un renfort des ténors du barreau Sénégalais.