Zéro déchet à Dakar: L’armée et la gendarmerie invitées à contribuer

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Avril 2019 à 20:17 | | 1 commentaire(s)|

L’opération « zéro déchet », initiée par le gouvernement du Sénégal intéresse la Mairie de la ville de Dakar.



Ainsi, la mairesse Soham El Wardini a annoncé que les Agents de sécurité de proximité (ASP) seront mis à contribution pour permettre un bon suivi de l’opération.



Elle a demandé au Chef de l’Etat de l’appuyer avec l’implication des autorités militaires et de la gendarmerie de l’environnement avoir une ville très propre.



Sous ce registre, la mairie de la ville et le Port autonome de Dakar ont signé ce week-end, une convention. Et d’après la source, 130 millions F Cfa seront dégagés par mois pour mettre les moyens nécessaires et le suivi de l’opération.



Leral



