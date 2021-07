Ziarra Serigne Mamoune Niass : Médina Baye se souvient du fils de Cheikh Al Islam. Après une maîtrise parfaite du Coran à bas âge, Cheikh Mouhamadou Mamoune Ibrahima Niass a intégré par la suite l’école arabe "Madrassatoul Falah" où il a appris l’arabe et les principes de l’Islam.

Il a par la suite bénéficié d’une bourse du Président Djamel Abdou Nasser. En 1962, alors âgé de 18 ans, il obtint son Bac arabe. Il débuta ainsi ses études universitaires à l’Université du Caire dans la Faculté de Théologie où il a obtenu sa Licence.



Serigne Mamoune Niass était une figure importante de la famille Niassène de Médina Baye et dans le monde. Le guide spirituel était un homme affable et courtois. Il est le fondateur du parti politique le "Rassemblement pour le Peuple", après avoir été membre fondateur de l'Afp...





