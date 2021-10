Ziarra à Médina Baye: la Coalition Yewwi Askan Wi reçue avec les honneurs par le khalife Cheikh Mahi Niass. Une forte délégation de la coalition Yewwi Askan Wi a été reçue avec les honneurs cet après-midi à Medina Baye. Le Khalif Cheikh Mahi Niass a réservé un accueil chaleureux à ses hôtes du jour.

Ousmane Sonko, khalifa Sall, Ameth Aïdara et les autres leaders étaient venus dans la cité sainte pour effectuer un ziarra auprès du chef religieux en cette veille de célébration du Gamou international de Médina Baye. C’est l’info partagée par Sodarou Pastef sur sa page Facebook



L'ancien maire de Dakar Khalifa Sall, porte-parole du jour a délivré le message de remerciement des leaders de la coalition au Khalif. Il en a aussi profité pour inviter Cheikh Mahi Niass à prier pour la coalition YAW et pour des élections locales apaisées.



Le Khalife, visiblement heureux de recevoir ses "fils", les a exhortés à continuer de privilégier l'intérêt du Sénégal et des sénégalais en tout temps. Il a formulé des prières pour le Sénégal de paix et de prospérité.







