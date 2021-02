Ziarra annuelle: Léona Niassène maintient sa célébration le 13 mars prochain À la suite d'une concertation avec les membres du comité d'organisation et les autorités religieuses de cette cité, le Khalife général de Léona Niassène a annoncé la tenue de la ziarra annuelle qui aura lieu cette année le 13 mars prochain.

Le religieux manifeste la volonté d’organiser des prières pour l'éradication de la maladie dans notre pays et partout dans le monde, d'après le communiqué dont Leral a copie.



Le Khalife de Léona Niassène, Cheikh Ahmed Tidiane Oumaïma Niass, a aussi convié l'ensemble des chefs religieux à cet événement religieux.



Il a aussi annoncé dans les prochains jours la tenue d'un point de presse pour communiquer davantage sur cette décision...

