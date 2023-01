Ziarra annuelle de la famille omarienne : Une délégation du PDS était chez le Khalife Thierno Madani Tall. À l’occasion de la 43ème Ziarra annuelle Omarienne, une forte délégation du Parti Démocratique Sénégalais PDS s’est rendue chez le Khalif Thierno Madani Tall.Le frère Secrétaire Général National Me Abdoulaye Wade et le candidat Karim Wade ont dépêché une très forte délégation dirigée par Mamadou Lamine Thiam, président du groupe parlementaire liberté, démocratie et changement.

Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Janvier 2023 à 22:16 | | 0 commentaire(s)|

Après la présentation des membres de la délégation, l’honorable député Mamadou Lamine Thiam a aussitôt pris la parole pour délivrer le message du Président Abdoulaye Wade et celui du candidat du PDS, Karim Wade. Avant de terminer, il en a profité pour solliciter auprès du Khalife, des prières à l’endroit du Président Abdoulaye Wade, du candidat Karim Wade et de tout le peuple sénégalais.



Le Khalife a tout d’abord salué et magnifié la présence de la forte délégation. Il a rappelé ses liens d’amitiés avec le Président Abdoulaye Wade tout en mentionnant ses réalisations durant son règne et l'importance que Wade accordait et continue d’accorder aux familles religieuses.



Selon le communiqué reçu, rappelant l’historique de sa relation avec le président Wade, le khalife a notifié que ce dernier faisait partie des meilleurs de sa génération et que lui-même, fait partie des premières personnes qui ont accompagné maître Wade et ce, durant les moments les plus difficiles qu’il a eu à traverser.



Il a partagé ses souvenirs avec le Président Wade en se rappelant des visites qu’il effectuait à son domicile du point E, marquées par des échanges fructueux. Il a fait part à la délégation de son respect et de son affection indéfectibles envers Wade en rappelant que devant, le président de l’assemblée nationale à l’occurrence Amadou Mame Diop lors de son ziar, il lui a tenu le même discours. Il a magnifié devant lui, les réalisations de maître Wade durant son séjour à la tête du pays et lui a rappelé ses relations assez étroites avec le Président Abdoulaye Wade.



Le document mentionne qu’en ce qui concerne l’achèvement de la mosquée, le Président Wade y a beaucoup contribué selon Thierno. Et c’est là que le maire Alioune Diop a pris la parole, pour faire des témoignages sur les liens entre le Président Wade et Thierno Madani.



M. Diop rappelle qu’après l’achèvement des travaux de la mosquée Omarienne sur la corniche rue 6, le Président Wade les avait envoyés avec maître Madické Niang pour demander au khalife à l’époque Thierno Bachir Tall, la date de l’ouverture. Ce dernier a fait appel à Madani l’actuel khalif pour lui signifier que lui seul avait la réponse à cette question. Et quelques jours après Thierno Bachir fut rappelé à Dieu.M. Diop mentionne de ce fait, que la relation entre le président Wade et la famille Omarienne ne date pas d’aujourd’hui.





Le Khalife Thierno Madani Tall reprenant la parole, a formulé des prières pour la délégation du PDS, du Président Abdoulaye Wade, du candidat du PDS Karim Wade, et du peuple sénégalais. C’est sur cette atmosphère de prières et d’amicalité que la visite s’est terminée.





















MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook