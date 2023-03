Ziarra générale 2023: Macky Sall demande des prières pour l’échec de toute tentative de déstabilisation du pays Les 48h de manifestations annoncées par l’opposition semblent inquiéter les autorités. Et ce dimanche, le chef de l’Etat a demandé, par le biais de son ministre ministre de l’Artisanat Pape Amadou Ndiaye, aux autorités de Tivaouane de prier pour l’échec de toute tentative de déstabilisation du pays. De son côté le représentant du khalife général, Serigne Babacar Sy Mansour a invité les uns et les autres à plus de considération et de tolérance. Et, il a demandé aux disciples de respecter les recommandations de l’Islam.



Rédigé par leral.net le Lundi 13 Mars 2023 à 09:41 | | 0 commentaire(s)|

Les disciples tidianes ont répondu ce dimanche pour la 93e fois à l’appel de Serigne Babacar Sy ibn Seydi El Hadj Malick Sy. Et même si le khalife général des Tidjane, Serigne Babacar Sy Mansour n’a pu assister à la cérémonie officielle pour cause de maladie, il a transmis une vingtaine de recommandations par le biais de Serigne Pape Makhtar Kébé.



Lesquelles recommandations sont relatives au respect des interdits de l’Islam. Les détournements des deniers publics, les vols dans toutes ses formes, les humiliations, les cigarettes, pour ne citer que ceux-là, sont à éviter selon le porte-parole du khalife général. D’un autre côté, il a demandé aux disciples de se soucier des démunis, de prêter oreille attentives à ceux qui sont dans des difficultés, du respect des parents et surtout du respect entre citoyen de mieux se concentrer sur les recommandations de l’Islam. Il a en outre invité les autorités à plus de compréhension et de tolérance mais aussi au respect de la dignité de la personne.



Auparavant, le ministre de l’Artisanat Pape Amadou Ndiaye, qui a porté le message du chef de l’Etat a invité le guide religieux à prier pour la paix et la stabilité du pays surtout en cette veille de manifestation initié par l’opposition : « Le président Macky Sall souhaite des prières pour que les tentatives de déstabilisation par certains n’aboutissent pas. La religion, la tarikha, le métier, la dahira et la Ziarra font partie des recommandations du khalife général et ces cinq éléments résument une ligne de conduite parfaite pour tout jeune aspirant à une vie stable ».



Pour sa part, le représentant du khalife générale a remercié le chef qui, selon lui, a beaucoup fait pour la cité religieuse. Serigne Cheikh Tidiane Sy ibn Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh, puisque c’est de lui qu’il s’agit a affirmé que « Macky a beaucoup fait pour Tivaouane et il respecte le khalife général et rien que pour cela il a tout notre estime et il recevra nos prières pour tous les actes qu’il a eu à poser envers le khalife général.



A noter que selon Serigne Habib Sy Ibn Serigne Mansour Sy, « depuis plus de deux ans, le khalife général des tidianes est alité et suit un traitement afin de pouvoir assister à l’ouverture de la grande mosquée de Tivaouane. Et je voudrais, devant les autorités, témoigner d’un acte fort qu’a posé le président Macky Sall. Nous savons tous que depuis plus de deux ans, le khalife est alité. C’est le chef de l’État lui-même qui a affrété un vol spécial pour que le khalife puisse être évacué».







Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook