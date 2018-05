Zidane explique ce qui fait de Ronaldo "le meilleur"

A quatre jours de la finale de la Ligue des champions face à Liverpool, Zinedine Zidane s’est présenté ce mardi en conférence de presse. Et l’entraîneur du Real Madrid en a profité pour faire l’éloge de Cristiano Ronaldo, en expliquant pourquoi il était différent. "Le Real Madrid va tenter d’entrer dans l’histoire de la Ligue des champions en inscrivant son nom au palmarès pour la 3e fois consécutive. Il faudra pour cela, battre Liverpool samedi à Kiev ".



A quatre jours de ce grand rendez-vous, Zinedine Zidane a répondu ce mardi aux questions des journalistes. Et l’entraîneur français, qui pourrait s’offrir un troisième trophée en trois participations, a notamment évoqué les performances de Cristiano Ronaldo, son quintuple Ballon d’Or.



"Il sait qu’au prochain match, il marquera deux ou trois buts. Il est conscient qu’un joueur peut connaître un passage moins bon, mais s’il ne marque pas, il ne devient pas nerveux, a expliqué Zizou. Ça ne change rien. Il sait qu’au prochain match, il marquera deux ou trois buts. C’est pour ça qu’il est le meilleur. Certains joueurs ne supportent pas la pression. Mais d’autres, c’est le contraire et il fait partie de ceux-là."









Rmc