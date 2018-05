Zidane préfère Mbappé à Neymar ! Et si le Real Madrid manœuvrait en coulisse pour recruter Kylian Mbappé plutôt que Neymar ? L'éventualité existe et Zinedine Zidane serait même convaincu que l'attaquant international tricolore ferait plus de bien à sa formation que la star brésilienne.

Florentino Pérez et Zinedine Zidane ont-ils mis en place une stratégie pour détourner l'attention des médias espagnols ? Cette hypothèse pourrait prendre corps au gré des semaines à venir, à mesure que le mercato estival battra son plein et fera inévitablement la joie de la presse locale.



Car le Real Madrid est attendu au tournant cet été, avec une grosse campagne de recrutement programmée afin de renouveler en grande partie un effectif qui arrive en fin de cycle, ce, malgré une nouvelle finale de Ligue des champions à disputer le 26 mai prochain face au Liverpool FC. Ensuite, il faudra s'attendre à du mouvement, vraisemblablement dans le secteur offensif, où Karim Benzema et Gareth Bale ont été fragilisés par leurs prestations des derniers mois.



En retour, de grands joueurs sont attendus, et les noms d'Eden Hazard, Mohamed Salah et surtout Neymar sont cités. Mais pour Sport, c'est une autre pépite qui serait visée par la Maison Blanche pour cette intersaison. Elle est française et joue au Paris Saint-Germain aussi... En effet, les Merengues seraient décidés à tout mettre en oeuvre pour enrôler Kylian Mbappé, prêté cette saison aux Rouge et Bleu avec une option d'achat à 180 M€, levée cet été. Il y a moins d'un an, l'international tricolore était en discussions avancées avec les pensionnaires de Santiago-Bernabéu et devait même les rejoindre, avant de changer d'avis et de filer à Paris, convaincu par l'arrivée de Neymar en parallèle.



Zinedine Zidane aurait bon espoir de convaincre son compatriote de s'engager, car le champion du monde 1998 croirait plus aux qualités de l'ancien Monégasque qu'au talent de l'ancien prodige du Santos FC. Mais là encore, comment imaginer les Rouge et Bleu laisser partir celui qu'ils ont arraché in extremis des griffes du Real Madrid, il y a seulement quelques mois ? Et la puissance financière des champions d'Europe en titre est-elle à ce point extraordinaire pour espérer enrôler un joueur qui vient de coûter 180 M€ et qui nécessitera un investissement encore plus colossal ? Une chose est sûre, le Real Madrid ne pourra recruter qu'une seule de ces deux stars. Ou aucune des deux...











Europe 1 Sports

