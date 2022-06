Ziguinchor/ Affaire Boffa bayotte: Le verdict du Tribunal attendu ce lundi

La réclusion criminelle à perpétuité a été requis contre René Capin Bassène, Omar Ampoi Bodian, le chef rebelle César Atoute Badiate (jugé par contumace) et dix autres accusés par l’avocat général qui a eu la main lourde contre les prévenus dans ladite affaire.



La défense qui a tenté de démonter les éléments du maître des poursuites a requis la relaxe pure et simple des prévenus pour défaut de preuves suffisantes.



A retenir, 13 jeunes ramasseurs de bois, ont été tués dans la forêt de Boffa Bayotte, le 6 janvier 2018. L’affaire avait ému l’opinion et porté un coup d’arrêt à la longue période d’accalmie, notée en Casamance.