Ziguinchor: Deux enfants retrouvés morts dans les rizières de Boutoute

Deux enfants âgés de neuf et trois ans, ont été retrouvés sans vie dans les rizières de Boutoute, en périphérie de la commune de Ziguinchor, rapporte le correspondant de E-Media, selon "Bes Bi".



Les pluies diluviennes qui inondent la région depuis la matinée de ce jeudi, en seraient la cause. Les eaux de ruissellement les auraient emportés. Les sapeurs-pompiers ont transporté les corps à la morgue de l’hôpital régional de Ziguinchor. La gendarmerie a également été alertée, afin d’identifier les victimes et d’ouvrir une enquête.



D’après nos informations, les enfants vivaient dans le quartier périphérique de Kantenne, dans la commune de Ziguinchor.