Ziguinchor / Dior Gomis: "Abdoulaye Baldé n'est pas l'égal de Doudou Kâ qui cherche une dualité, mais..." Faisant l'objet de beaucoup de sorties racontant des contrevérités dans la presse par Doudou Kâ, le maire de Ziguinchor, Monsieur Abdoulaye Baldé, ne semble pas accorder une importance particulière à ces quolibets, préférant se concentrer sur ses projets dans le secteur du développement des infrastructures.

Selon la chargée de communication des femmes centristes de Ziguinchor, Dior Gomis, "i l faut faire savoir à Doudou Kâ, que ses agitations, ses attitudes irresponsables, montrent qui n'a encore rien compris.

Ce n'est pas la première fois qu'on le voit ce genre d'erreurs chez un débutant inexpérimenté donc, ce qui est tout à fait normal. Mais il faut qu'il arrête de mentir ou donner de fausses informations envers notre leader, Abdoulaye Baldé. On ne l'acceptera pas " , a-t-elle attaqué d'emblée.



Abdoulaye Baldé imperturbable



La communicante ne lâche pas le morceau. " C'est fini. On ne restera pas les bras croisés face à ces manipulations. Abdoulaye Baldė n'a pas réagi, il ne lui répondra jamais. Ils ne boxent pas dans la même catégorie. De toute façon, Doudou Kâ n'a aucune crédibilité, les Ziguinchorois ne le prennent pas au sérieux. Ils n'ont d'yeux que pour l'argent qu'il donne distribue de gauche à droite. j'aimerais bien savoir ce qu'il a réalisé à Ziguinchor. la dualité qu'il veut, il ne l'aura pas, car Abdoulaye Baldé a eu à occuper des postes de responsabilité dans ce pays et c'est un homme qui parle que quand c'est important ", fait savoir Dior Gomis.





