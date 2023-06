Ziguinchor Insécurité sur certains axes routiers : Le gouverneur lève les horaires de circulation 10 jours après l’arrêté fixant les horaires de circulation sur certains axes pour des raisons de sécurité, le gouverneur a levé la restriction. Il s’agissait des routes nationales numéro 4 (entre Oulampane et Ziguinchor) et 5 (entre Bignona et Selety) et sur la route départementale numéro 205 (entre Diouloulou et Kafountine).

Cette décision était prise lors des manifestations qui ont suivi la condamnation du maire de Ziguinchor dans l’affaire Sweet Beauté. Les violentes manifestations avaient conduit à des blocages sur ces routes créant ainsi une insécurité pour les usagers qui étaient obligés de passer plusieurs heures ou même une journée entière sur ces axes. Des braquages et des accrochages entre militaires et bandes armées étaient également notés sur ces axes.



Avec l’accalmie et l’approche de la Tabaski, le chef de l’Exécutif régional décide de lever cette interdiction qui était mal perçue par les chauffeurs, qui étaient obligés de descendre plus vite que prévu, ce qui constituait un manque à gagner énorme pour eux. Avec la suspension toujours de la rotation du navire Aline Sitoé Diatta et les bus Sénégal Dem Dikk vers Ziguinchor et Bignona, ces axes sont très fréquentés. Sans compter avec l’hivernage qui s’installe petit à petit dans le Sud.



Interdiction de vente à la sauvette de couteaux, de machettes…



Par contre, le préfet de Ziguinchor a sorti un arrêté qui ne va pas plaire aux vendeurs à la sauvette et aux nombreux goorgorlou de la capitale du Sud. Pour des raisons de sécurité, le préfet interdit la vente à la sauvette sur la voie publique des objets tranchants (couteaux, haches, machettes) dans la commune de Ziguinchor. Il soutient que seuls les magasins de vente de vaisselles, boutiques, quincaillerie, entre autres, sont autorisés à commercialiser de tels objets.



Cette décision est-elle motivée par les récentes manifestations à Ziguinchor où on a noté plusieurs cas d’agression et de pillages de commerce ? Cette décision ira-t-elle au-delà de la fête de Tabaski ? C’est, dans tous les cas, un coup dur pour les nombreux jeunes qui sillonnaient les quartiers pour vendre des couteaux en cette période de préparation de la Tabaski

