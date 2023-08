Ziguinchor : L’armée annonce l’ouverture de camps citoyens

Le commandement de la zone militaire n°5 annonce l’ouverture de camps citoyens à Ziguinchor. Ces camps, une première dans la zone, visent à offrir un cadre d’initiation à des activités tournant autour de la citoyenneté. Au-delà, ces camps citoyens visent aussi à capaciter les jeunes sénégalais sur les défis sécuritaires actuels.



D’après un communiqué, ce regroupement prévu pour quatre (4) jours va être une occasion de contact direct avec la communauté militaire, lit-on dans le communiqué. En plus, il va permettre “de découvrir les opportunités professionnelles offertes par les armées”, précise le communiqué signé par le colonel Yakhya Diop, Commandant de la zone militaire n°5.



Ces camps citoyens sont ouverts à tous les jeunes garçons et filles volontaires de nationalité sénégalaise âgés de quinze (15) ans à vingt (20) ans. Cependant les jeunes gens qui n’ont pas dix-huit (18) ans devront présenter une autorisation parentale lors de la sélection.



Tous les candidats inscrits et retenus vont devoir passer des examens médicaux afin de déterminer s’ils sont aptes à mener les activités offertes par le camp.



Ces camps citoyens sont prévus dans la période du 19 au 22 Septembre. Les inscriptions prendront fin le 7 Septembre prochain.



leSoleil.sn