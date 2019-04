Ziguinchor: La Cathédrale Saint Antoine de Padoue ferme ses portes après Pâques (Evêque)

L'Evêque de Ziguinchor, Mgr Paul Abel Mamba a décidé de fermer la Cathédrale Sainte Antoine de Padoue après les Pâques. L'accès sera interdit aux fidèles chrétiens pour des raisons sécuritaires écrit le site Fidespost.



« Nous sommes gravement menacés … l’édifice menace de tomber sur les fidèles. Pour éviter un drame similaire à celui du Joola, nous avons pris contact avec les autorités régionales pour pouvoir fermer la Cathédrale après les fêtes pascales. Nous ne voulons pas courir le risque d’exposer nos fidèles à une catastrophe », a-t-il déclaré.



Pour ne pas privés aux fidèles de vivre leur foi, écrit Fidespost, Mgr Mamba souhaite mettre en place un chapiteau comme solution alternative.

" On a pensé à un chapiteau que l’on pourrait acquérir avec le concours de bonnes volontés et des fidèles. Il semble que ça coûte 35 millions. Nous allons frapper aux bonnes portes pour acquérir « cette cathédrale provisoire » pour continuer à célébrer le culte » a t-il fait savoir.



Un cri de cœur a été lancé au mois de février dernier lors de la campagne électorale par l'Evêque pour alerter l'opinion sur l'état de délabrement avancé de la Cathédrale.



Pour rappel, poursuit le site, les fidèles ont frôlé la catastrophe, il y a deux ans, lors d’un incident provoqué par un court-circuit électrique avec les infiltrations d’eau pendant l’hivernage au niveau de la toiture complètement pourrie.

