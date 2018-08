Ziguinchor: Le Premier Ministre promet la construction d'un marché "moderne"

Mouhamed Abdallah Dionne a effectué un voyage express dans la capitale trois apres l'incendie qui a ravagé le marché Tilène de Ziguincho. Il s'est rendu les lieux. Dans son discours, il a promis la construction sur le meme site d'un marché à vocation sous régionale. Cependant aucun mot sur l'indemnisation des commerçants. Par contre a promis un appui aux responsables du marché pour assurer le nettoiement du site.



Aussi après sa descente d’avion, le Premier ministre, accueilli par les minsitres de la jeunesse, Pape Gorgui Ndong et de la Microfinance, Aminata Angelique Manga en présence des autorités administratives et politiques de la région s’est dirigé vers le site du marché Tillène.





Un incendie s’est déclaré dans la nuit de vendredi à samedi au marché Tillène de Ziguinchor (sud) calcinant presque toutes les cantines et tables en cette veille des fêtes de d’assomption (le 15 août) et de la Tabaski ou Aïd el-Adha.



Mahammad Boun Abdallah Dionne est venu constater l’ampleur des dégâts et certainement annoncer des perspectives de rénovation du marché qui a été la proie aux flammes.



Le marché Tillène, l’un des plus importants à Ziguinchor, est "complètement" réduit en cendres par un incendie qui s’est déclaré vers les coups de 2 heures du matin et dont les flammes ne se sont éteintes que vers 9 heures malgré l’intervention du Groupement des sapeurs-pompiers. L’origine du sinistre reste inconnue, même si des spéculations font état d’un ventilateur qui aurait pris feu.



Exclusif.net