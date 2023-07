Ziguinchor : Le SAMES annonce une série de grèves de 11 jours, à partir de mardi

La section du Syndicat autonome des médecins du Sénégal (SAMES) du centre hospitalier de Ziguinchor (sud), a annoncé une série de grèves de 11 jours à partir du mardi 1er août prochain, a appris l’APS, de la structure synndicale.



« La section du Syndicat autonome des médecins qui regroupe aussi des pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal, informe avec amertume, le manque de volonté de la direction de l’hôpital régional pour résoudre les différents problèmes inscrits dans la plateforme revendicative », a renseigné un communiqué de la section locale du SAMES.



La source rappelle que ces points ont été abordés lors de deux réunions avec la direction du centre hospitalier régional, avec plusieurs propositions réalisables qui ont été faites par le SAMES, mais qui sont restées sans succès.



Le SAMES a décidé d’adopter un plan d’actions mensuel impliquant une série de grèves de 11 jours, tout au long du mois d’août.



Un premier mot d’ordre de grève de 72 heures est décrété à partir du mardi 1er août. Il sera suivi d’une grève de 48h, entre le lundi 7 et le mardi 8 août 2023, a détaillé le document.



Le texte fait état d’un autre mot d’ordre de 48 heures de grève, entre le jeudi di 17 et le vendredi 18 août 2023.



Deux autres séries de grèves de 48 heures seront observées, selon les syndicalistes, entre le 23 et le 30 août 2023.



Ce plan d’actions de la section du SAMES de l’hôpital régional de Ziguinchor, fait suite à une « grève totale » de quarante-huit heures, les mercredi et jeudi derniers.



Les syndicalistes avaient pointé du doigt plusieurs problèmes qui « impactent négativement la prise en charge des malades ».



Réagissant à cette grève du SAMES, le directeur du centre hospitalier régional de Ziguinchor, Ndiamé Diop, avait assuré avoir « toujours respecté les procédures de passation des marchés ».



« Nous lançons tous les marchés de manière régulière », a-t-il dit à l’APS, faisant allusion à l’une des revendications des travailleurs.