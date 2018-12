Ziguinchor : Le chauffeur du Casa Sports retrouvé mort dans sa chambre

Rédigé par leral.net le Lundi 31 Décembre 2018 à 15:47 | | 0 commentaire(s)|

Le corps sans vie du chauffeur du Casa Sports a été découvert au quartier Colobane à Ziguinchor. Selon Vox Populi qui rapporte l'information, Mamadou Ballo a été retrouvé mort dans sa chambre samedi dernier.



Les causes de sa mort ne sont pas encore connues. Mais, d’après les témoignages des voisins, le défunt ne se sentait pas bien depuis quelques jours. Ballo, Ivoirien d’origine, était engagé par le club fanion de Ziguinchor depuis plus de dix ans en qualité de chauffeur. La dépouille mortelle a été déposée à l’hôpital régional de Ziguinchor pour autopsie.













Seneweb.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos