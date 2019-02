Ziguinchor: Le gouverneur au chevet des militants de Sonko

Le gouverneur de Ziguinchor (sud), Guédj Diouf, s’est rendu, vendredi dans l’après-midi, au Centre hospitalier régional de Ziguinchor pour s’enquérir de l’état de santé des militants d’Ousmane Sonko, blessés dans un accident de la circulation survenu dans la nuit de mardi à mercredi, a constaté l’APS.



L’accident survenu notamment sur l’axe Diouloulou-Bignona, à hauteur du village de Kawane, a fait un mort et dix-sept blessés dont trois dans un état comateux.



‘’Les blessés sont en train d’être pris en charge par les médecins des services d’urgence. Les conditions de prise en charge sont très satisfaisantes’’, a ainsi réagi Guédj Diouf après avoir été au chevet des victimes.



‘’Il y a un malade qui a besoin d’autres soins supplémentaires. Il sera transféré dès demain (samedi) à l’hôpital de Thiès. Une autre victime qui était dans le coma s’est réveillée hier. Il a été bien pris en charge et traité à Ziguinchor’’, a fait savoir le gouverneur de Ziguinchor.



Le chef de l’exécutif régional qui était accompagné du commissaire de police, Lamarana Diallo, est revenu sur les dispositions sécuritaires et logistiques prises au niveau local pour garantir un bon déroulement du reste de la campagne électorale.



Il a ainsi appelé les conducteurs à faire preuve de retenue et de prudence sur les routes très fréquentées pendant cette période.



