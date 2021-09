Ziguinchor: Le magistrat Bienvenu Moussa Habib Dione retrouvé mort dans ses... Le magistrat Bienvenu Moussa Habib Dione, premier président de la Cour d’appel de Ziguinchor par intérim, a été retrouvé mort chez lui à Ziguinchor. Son corps a été retrouvé dans ses toilettes, selon nos sources. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de son décès, renseigne Igfm.

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Septembre 2021

Le magistrat Bienvenu Moussa Habib Dione n’est plus. Il a été retrouvé mort ce vendredi mort dans les toilettes. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de sa mort.



Le défunt a été directeur adjoint des Affaires civiles et du Sceau du ministère de la Justice. Il a été nommé le 19 mai 2020 dernier, président de Chambre à la Cour d’appel de Ziguinchor. Depuis le départ à la retraite du Premier Président de la Cour d'appel de Ziguinchor, il assurait son intérim.



D'ailleurs, la semaine dernière, il a présidé la cérémonie de prestation de serment des nouveaux magistrats affectés à Ziguinchor.





