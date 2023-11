Ziguinchor : Les étudiants arrêtés hier ont été libérés

Une dizaine d’étudiants a été arrêté hier suite aux échauffourées avec les forces de l’ordre. Ces étudiants ont été tous libérés tard dans la nuit, a appris Seneweb.





La médiation entamée par le Directeur du CROUS/Z depuis l’annonce de l’arrestation d’un certains nombre d’étudiants de l’Université Assane Seck de Ziguinchor, a été finalement payante, indique la source.



Sana Sané, comme c’est de lui qu’il s’agit a utilisé son bâton de pèlerin en tant que Directeur du Centre régional des œuvres universitaires et sociales de Ziguinchor en allant à la rencontre des autorités policières, notamment le Commissaire central pour obtenir la libération de ces étudiants.



Pour rappel, les étudiants de l’Université Assane Seck de Ziguinchor ont décrété hier 48 heures de grève suivie de front. Par ces actes, ils comptent opposer leur niet face à la décision des professeurs de procéder à l’organisation des examens en une session unique pour le premier et le second semestre.



En plus, ces étudiants réclament l’équipement et la livraison du pavillon de 1000 lits déjà construit mais aussi la livraison des 12 amphithéâtres de 150 places et deux de 500 places.