Ziguinchor : Les populations craignent le retour des inondations

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Juillet 2019

La zone Sud, précisément, la ville de Ziguinchor, les populations craignent les dégâts de la pluie hivernale. Ils estiment que même si, des paysans gardent espoir d’avoir une bonne production agricole, les inondations peuvent envahir la ville.







Certains d’entre eux, ont évoqué l’absence de curage des canaux d’évacuation des eaux et des déchets déversés qui peuvent empêcher l’eau de vaquer. Et d’après eux, les canaux d’évacuation ne sont pas partout installés dans la localité.







Suite à ces constats, ils interpellent les autorités à agir vite pour freiner les éventuelles inondations dans la ville.







Leral

