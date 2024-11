Ziguinchor : Plus de 300.000 électeurs attendus dans les urnes

À partir de ce vendredi à minuit, le Sénégal entrera en période de silence électoral, marquant la fin de la campagne électorale qui a débuté le 27 octobre dernier. Ce silence précédera le scrutin du dimanche 17 novembre, où les citoyens, détenteurs du pouvoir, se rendront aux urnes pour élire les parlementaires qui composeront la quinzième législature. Les résultats seront connus le soir même, à la clôture des opérations de vote.



Dans cette confrontation directe, la région de Ziguinchor compte 308.260 électeurs inscrits. Une forte concentration du corps électoral est notée dans le département de Bignona, qui regroupe 140.315 électeurs, répartis sur 189 centres de vote et 340 bureaux de vote. Le département de Ziguinchor, avec ses six communes, compte 134.669 électeurs répartis entre 199 lieux de vote et 278 bureaux de vote. Enfin, le département d’Oussouye, avec ses cinq communes, totalise 33.287 électeurs inscrits, répartis sur 47 centres de vote et 79 bureaux de vote.



À moins de 72 heures du scrutin, tout semble prêt dans la région de Ziguinchor. Les autorités administratives assurent que toutes les mesures ont été prises pour permettre aux citoyens d’exercer leur droit civique dans les meilleures conditions. Lors d’un entretien avec la presse locale, le préfet de Ziguinchor, Hamet Tidiane Thiaw, a indiqué que tout le matériel électoral était « non seulement disponible dans le département, mais également déjà conditionné ». Ce matériel, qui sera acheminé 48 heures avant le scrutin, comprend des bulletins de vote, des affiches, des dateurs, de l’encre, de la ficelle, des lanternes pour l’éclairage, des cachets, etc.



Ainsi, pour ces élections législatives anticipées du dimanche 17 novembre, les 308.260 électeurs de la région départageront tous les candidats en lice.



LeSoleil-Digital

