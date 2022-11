Ziguinchor : Plus de 800 accidents de la circulation, 22 morts et plus de 1200 blessés enregistrés en 2021 L’Agence nationale de sécurité routière (Anaser) veut mettre fin au taux élevé d’accident de la circulation. C’est dans sens qu’elle a entamé une compagne de sensibilisation des acteurs. A Ziguinchor, elle a démarré par un comité régional de développement qui a réuni les acteurs. Les chiffres des accidents de la circulation font froids dans le dos. «Selon les statistiques qu’on a reçues de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers de Ziguinchor, nous avons dénombré en 2021, sur les 802 accidents 1266 victimes. Et sur 1266, 22 corps sans vie. Plus de 600 accidents impliquent les motos Jakarta, soit 76%», a affirmé Ousseynou Tall, directeur des études et de la planification à l’Anaser

. Il s’agit là, pour l’année 2022, des statistiques du premier semestre, c’est-à-dire de janvier à juin. «Rien que pour ce trimestre, elle a dénombré exactement 568 accidents et parmi lesquels 825 victimes dont 6 corps sans vie, ce qui est énorme», a-t-il déploré. Et pour le mois de novembre 2022 seulement, les statistiques montrent qu’il y a eu 70 accidents de la circulation, 72 victimes dont 2 corps sans vie.



L’adjoint au gouverneur de Ziguinchor, en charge du développement, Sidi Guissé Diongue, a souligné l’importance de la démarche.



«Cette sensibilisation entre dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d’urgence retenues lors de la concertation entre le ministre chargé des transports et les acteurs du secteur. Il s’agira de faire passer le bon message au niveau des acteurs locaux enfin de développer chez les transporteurs, chez les conducteurs de Jakarta le réflexe sécuritaire», a-t-il dit.



Ousseynou Tall a rappelé que le mois d’avril dernier a été un mois «accidentogè¬ne», ce qui avait poussé le ministre des Transports, Mansour Faye, à convoquer une réunion de concertation. «Il y avait cinq mesures urgentes à prendre dont cette campagne de sensibilisation sur l’amélioration de la sécurité routière», a-t-il dit.

