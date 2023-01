Ziguinchor : Prières pour les victimes de l'accident survenu à Sikilo

Des imams et oulémas de la commune de Ziguinchor ont organisé, mardi, une journée de récital de Coran pour le repos de l’âme des personnes décédées dans l'accident survenu à Sikilo, dans le département de Kaffrine.



A en croire l'"Aps", cette séance de prière a eu pour cadre la Grande mosquée de Ziguinchor. L.es imams et oulémas ont prié pour un prompt rétablissement des blessés.



‘’ En cette douloureuse circonstance, nous imams et oulémas de Ziguinchor, adressons nos condoléances les plus sincères aux membres des familles endeuillées et à l'ensemble du peuple sénégalais et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés ”, a déclaré Chérif Cheikh Boun Aïdara, en présence de l'Imam ratib de la Grande mosquée de Ziguinchor, Ismaïla Aïdara.



‘’ Nous prions Allah SWT d'accueillir les disparus au Paradis ", a-t-il ajouté.



Après avoir salué les mesures prises par le gouvernement lors du Conseil interministériel sur la sécurité routière, Chérif Cheikh Boun Aïdara a appelé les conducteurs au respect du code de la route pour, dit-il, éviter les accidents de la circulation.



Lors de cette journée de récital de Coran et de prières, les imams et oulémas ont pris l'engagement de développer, dans leur sermon de vendredi prochain, le thème de la sécurité routière, une manière pour eux de sensibiliser sur les dangers liés au non respect du code de la route.



Le bilan de l’accident survenu dimanche dans la région de Kaffrine, s’est alourdi avec le décès, lundi soir, d’un des blessés.



La victime a succombé à ses blessures lors de son évacuation à Dakar, à hauteur de la ville de Fatick.



Son décès porte à 40 le nombre de passagers ayant péri à la suite de la collision entre deux bus de transport en commun à Sikilo, dans la commune de Kahi, dans la nuit de samedi à dimanche derniers.