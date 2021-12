Ziguinchor/ « Rétention de cartes d’électeurs »: Pastef gronde... Le parti Pastef dirigé par Ousmane Sonko a fustigé l’attitude du Gouvernement de Macky Sall qui aurait pris la décision de retenir des cartes d’électeurs de citoyens à Ziguinchor. Ce, à quelques semaines des élections municipales et départementales, prévues le 23 janvier prochain.

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Décembre 2021

« Face à l’exigence de disposer des cartes électorales en vue de voter tranquillement dans la paix, Macky Sall se braque contre tout Ziguinchor et fait de la rétention des cartes un moyen de défiance à toute une communauté ». Cette déclaration est du coordonnateur communal du Pastef.



D’après Walfadjiri, ce dernier est sorti de ses gonds suite à la « rétention » des cartes d’électeurs de citoyens pour empêcher un vote massif aux prochaines élections locales. « Comme pour se moquer des Ziguinchorois, Macky Sall vient d’ordonner l’envoi de 294 nouvelles cartes d’électeurs à la commission de distribution des cartes d’électeurs de la commune de Ziguinchor », s’offusque Abdou Sané.



Ainsi, il appelle toutes les populations de Ziguinchor à la mobilisation générale en vue d’apporter « la réplique contre un président qui a choisi de se dresser contre Ziguinchor ».



Seulement, jamais dans l’histoire de la République du Sénégal, proteste-t-il, un président n’a nourri autant de rancœur vis-à-vis d’une partie d’un pays. « Ziguinchor fait partie de la République » et que la « République n’est pas un patrimoine familial. ».







