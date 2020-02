Ziguinchor : Thiané Ly, 50 ans, chef de gang et dealer de drogue, tombe Une femme répondant au nom de Thiané Ly, âgée de 50 ans, chef d'une bande de dealers de drogue, a été arrêtée à Ziguinchor, vendredi 7 février dernier, vers 22 h, en même temps que ses complices, Abdoulaye Ly et Cheikh Oumar Sow, cueillis à leurs domiciles, à Tilène, selon L’Observateur. Ils ont été surpris alors qu’ils détenaient par devers eux, 5 kilogrammes de chanvre indien qu’ils s’apprêtaient à écouler, selon la même source. Ils sont passés aux aveux et devraient être écroués ce lundi.

