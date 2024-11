Ziguinchor: Thierno Alassane Sall prône la réconciliation pour une Casamance apaisée

Première tête de liste nationale à entrer à Ziguinchor, Thierno Alassane Sall, le leader de la coalition « Sénégal Kesse » a lancé sa campagne dans le sud par une caravane qui a sillonné certaines artères de la ville de ziguinchor. La tête de liste qui a rendu visite aux commerçants du marché Boucotte a profité de cette étape pour s’adresser aux populations. « Faire de la Casamance, une si belle région qui a tant souffert et qui espère une renaissance avec le nouveau régime, un paradis sur terre … », dira le leader de cette coalition qui estime que cette région a été convulsée par la guerre avant de s’interroger sur les raisons profondes qui ont amené le conflit. « Ce conflit semble être en latence mais nous n’avons jamais interrogé jusqu’ ici les raison profondes et essayer d’ouvrir une nouvelle page à travers une politique de réconciliation nationale, de débats ouverts sur les raisons profondes qui ont amené des Sénégalais à prendre les armes contre d’autres Sénégalais pendant près de trois décennies. Il est important de faire ce travail de reconstruction de déminage … », a martelé celui que l’on surnomme TAS, rapporte SudQuotidien.



Dans son programme de législature figure l’abrogation de la loi d’amnistie, révèle le chef de file de « Sénégal kessé » qui explique : « Il y a eu beaucoup de morts ces dernières années notamment avec les évènements douloureux survenus en février 2021 et Mars 2023 et qui ont aussi connu leur lot de morts en Casamance. Nous sommes passés par une loi d’amnistie qui efface ce qui s’est passé mais ne permet pas d’effacer les causes, ni dans la mémoire des populations les douleurs. En atteste l’usage de cocktail molotov pour s’en prendre à des lieux publics ou privés notamment des sièges de partis politiques … C’est pourquoi nous disons que nous allons abroger cette loi d’amnistie», lance la tête de liste de cette coalition qui fustige certains propos racistes qui prolifèrent dans les réseaux sociaux. L’occasion a été aussi saisie pour présenter ses têtes de liste départementales à Ziguinchor, precise le journal..