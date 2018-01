Ziguinchor: Un Bissau-guinéen arrêté avec plus de 30 millions de billets noirs à Mpack (Images)

Le Poste frontalier des Douanes de Mpack (région de Ziguinchor) sur la frontière Bissau-guinéenne a saisi hier, un total de 1087 billets noirs non encore lavés, sous forme de coupures de billets de banque en francs CFA, en Euros et en Dollars, renseigne un communiqué du Bureau des Relations publiques et de la Communication des Douanes transmis à leral.net.



"La saisie a été effectuée sur un ressortissant bissau-guinéen venant de Sao Domingos (Guinée-Bissau) et qui essayait de contourner le Poste frontalier de Mpack à bord de sa moto et suivant une piste empruntée par les fraudeurs" . Ces billets, selon le prévenu interpellé et déféré au parquet, "étaient destinés à Ziguinchor pour être lavés au mercure et écoulés dans le marché", note le texte.



Le document indique que « la valeur totale de la saisie est évaluée à trente-huit millions huit cent quarante-sept mille six cent (38 847 600) francs CFA en coupures de 10.000 Francs CFA, 100 Dollars et 50 Euros ». Le mis en cause était à bord d’une moto de « marque KTM, estimée à deux cent mille (200 000) francs CFA ».











