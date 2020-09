Ziguinchor : Un accident maritime fait un mort et un blessé grave Une personne est morte et une autre gravement blessée dans une collision de pirogues survenue sur le fleuve Casamance (Sud), dans la nuit de mercredi à jeudi, ont annoncé des témoins .

Rédigé par leral.net le Samedi 12 Septembre 2020 à 09:36 | | 0 commentaire(s)|

Les témoins partis à la pêche, mercredi soir, disent avoir écourté le temps qu’ils devaient passer en mer et regagné la terre vers 3 heures, à la suite de l’accident, selon Fodé Sène, un mareyeur basé à Ziguinchor (Sud).



« Il s’agit d’une collision entre deux pirogues en haute mer et en pleine nuit. Un des pêcheurs qui n’a pu résister au choc, s’est noyé. L’équipage de l’une des pirogues s’est porté au secours des autres pêcheurs, qu’il a ramenés sur la terre ferme », a expliqué un témoin.



Des recherches menées par les sapeurs-pompiers de Ziguinchor ont permis de retrouver le corps du pêcheur décédé, un homme âgé d’une quarantaine d’années.



Son corps a été acheminé à l’Hôpital régional de Ziguinchor, où est interné l'autre pêcheur grièvement blessé. L’accident a eu lieu après que l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie, a annoncé des pluies et des orages concernant une bonne partie du territoire national.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos