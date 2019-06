Ziguinchor : Un conducteur de moto Jakarta et son client tués dans un accident

Rédigé par leral.net le Samedi 1 Juin 2019 à 23:12

Deux personnes ont été tuées ce samedi en début de soirée dans un accident de la circulation survenu à Ziguinchor. L’accident qui s’est produit à l’entrée de la ville implique une moto « Jakarta » et une voiture. Le conducteur de la moto et son client sont morts sur le coup, selon la Rfm, qui signale que les deux corps sans vie ont été déposés à la morgue de l’hôpital régional de Ziguinchor.

