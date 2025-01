Ziguinchor : Un taux de déperdition scolaire de 10% chez les filles en 2024

L’Inspection d’Académie de Ziguinchor (sud) a enregistré, en 2024, un taux de déperdition scolaire de l’ordre de 10% chez les filles, a t-on appris, jeudi, de la chargée du Genre, Siga Diouf Fall.



« L’IA de Ziguinchor a connu, en 2024, un taux de déperdition scolaire de l’ordre de 10% chez les filles », a déploré la chargée du Genre à l’Inspection d’Académie, Siga Diouf Fall, dans un entretien avec l’APS.



A Ziguinchor, a t-elle souligné, « l’éducation des filles est souvent freinée par la problématique des grossesses et mariages précoces, mais aussi par les nombreux cas de violences faites à ces filles en milieu scolaire ».



« Cette contrainte empêche les filles de laisser entrevoir leur talent et tout leur potentiel », a-t-elle encore regretté.



Cependant dit-elle, « à Ziguinchor, nous nous réjouissons véritablement, des avancées notoires dans le domaine de l’éducation des filles ».



Elle estime que le combat actuel, « c’est le maintien et la réussite des filles à l’école ».



« Il y a une nécessité de développer des stratégies efficaces, visant à écarter du chemin des filles, tous ces fléaux qui menacent leur carrière », a souligné Siga Diouf Fall.



Elle a fait observer que la synergie d’actions entre les différents acteurs et partenaires, ont permis à l’Inspection d’Académie de Ziguinchor, de dépasser le cap de la scolarisation.



Toutefois, « il nous faut encore lutter contre les grossesses, les mariages d’enfants et les violences en milieu scolaire pour davantage maintenir les filles à l’école », a invité Mme Fall, estimant que l’heure a sonné pour orienter les filles vers les filières scientifiques et techniques.



Elle se réjouit « du dispositif inclusif déjà mis en place dans l’académie de Ziguinchor, aux fins de trouver une solution définitive à l’équation du maintien des filles à l’école ».



Siga Diouf Fall a rappelé qu’à Ziguinchor, des cellules genre sont implantées dans chaque établissement, de l’élémentaire au secondaire.



A l’IA de Ziguinchor, le Réseau des femmes enseignantes œuvre, à travers son plan d’actions annuel, à développer des stratégies pour la réussite des filles à l’école, a t-elle salué.













Aps