Ziguinchor: Une ambulance heurte mortellement un commerçant

Une ambulance appartenant au district sanitaire de Diouloulou a mortellement heurté un commerçant établi au marché Saint Maure des Fossés et un conducteur de moto Jakarta. L’ambulance qui roulait à vive allure, dit-on, transportait un patient.



Les corps des deux victimes de l’ambulance ont été déposés au centre hospitalier régional par les sapeurs-pompiers. Et d’après la source, l’ambulancier a été retenue par les forces de sécurité pour les besoins de l’enquête.











