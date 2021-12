Ziguinchor-contre les «manquements» de la justice : Mouvements citoyens et activistes étaient dans la rue Leur mobilisation n’était pas très forte mais ils ont réussi à se faire entendre, vendredi. Eux, ce sont les mouvements citoyens regroupés autour du Mouvement «Vision citoyenne», « Frapp France Dégage » ; « Casamance Doyna » en plus des familles des détenus de Boffa Bayotte. Tout au long de leur itinéraire, ils ont scandé des slogans du genre «justice à deux vitesses», «justice pour les détenus de Boffa», « Macky, libère la justice».

Les marcheurs qui ont tiré sur la justice ont dénoncé les « manquements » de la justice et exigé une indépendance totale de la justice comme souligné dans leur mémorandum remis au préfet de Ziguinchor.



« Monsieur le Préfet, Nous sommes au regret de vous dire que les lendemains de ce pays sont sombres et incertains. Constatant et jugeant l’arrestation de Kilifeu de « Y’en a marre » comme une manière de salir notre démocratie, une stratégie d’intimider les lanceurs d’alerte et activistes, nous exigeons une indépendance totale de la justice et des magistrats responsables autonomes et indépendants afin de redorer l’image de notre justice qui a eu toutes les distinctions dans le passé… », a martelé Ndiogou Samb, coordonnateur de « Frapp France dégage » à l’Université Assane Seck de Ziguinchor.



Avant d’exiger la libération de Kilifeu et l’ouverture d’un procès ou la mise en liberté provisoire des détenus de Boffa Bayotte.



Des propos repris par le Coordonnateur du Mouvement Vision Citoyenne Madiadiop Sane qui a profité de cette marche pour interpeller les autorités sur l’affaire de la distribution des cartes d’électeurs à Ziguinchor.



