Ziguinchor enregistre sa première pluie

Ziguinchor a reçu, hier, ses premières gouttes de pluie. Ces précipitations enregistrées dans l’après-midi ont arrosé une bonne partie de la région. La ville de Ziguinchor a recueilli 11.0 millimètres d’eau de pluie, selon le chef du service régional de la météorologie. Si dans les autres stations, on n’a pas les quantités exactes, des sources informent qu’il a plu dans plusieurs localités de la partie sud du pays. Du Cap Skirring dans le département d’Oussouye à Bignona, en passant par Niaguis dans le département de Ziguinchor, des précipitations avec des quantités variables ont été enregistrées.



A en croire le chef du service régional de la météorologie de Ziguinchor, mentionne L'As, il est encore tôt pour parler d’hivernage car, dit-il, ce phénomène appelé averse est inhabituel. Selon Mamadou Ba, la situation redeviendra normale ce mardi. Il renseigne tout de même que la saison des pluies va s’installer tôt cette année, c'est-à-dire vers la fin du mois de mai et le début de juin, selon les prévisions de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).