Ziguinchor : incinération de produits prohibés d’une contre-valeur de 445 millions FCFA

Du chanvre indien, des médicaments contrefaits et un lot de billets noirs d’une contre-valeur de 445 millions de francs CFA ont été incinérés au cours du week-end à la décharge de Mama Toro, dans la commune d’Enampor, en présence du gouverneur de la région de Ziguinchor (sud), Mor Talla Tine, rapporte l'Aps.



"Il s’agit de 3 tonnes 439 kilogrammes de chanvre indien, de 22 kilogrammes de graines de chanvre indien, d’un lot de médicaments contrefaisants d’une contre valeur de 86 millions de francs CFA, d’un lot de billets noirs d’une contre valeur de 140 millions de francs CFA, a détaillé le Colonel Malang Diédhiou, directeur régional sud des douanes.



Le colonel Diédhiou a précisé que la contre-valeur de ces produits, saisis dans plusieurs endroits de la région de Ziguinchor entre 2019 et 2024, est de 445 millions de francs CFA.

Ces importantes saisies démontrent, selon lui, »l’ampleur de ce trafic au niveau de la région de Ziguinchor ».



Toutefois, « la synergie des actions qui est traduite par des actions combinées et sectorielles autorisent à croire que nous allons arriver à bout de ce phénomène dont les effets sont pernicieux pour les populations », a-t-il rassuré, précise la même source.



»Cette action d’incinération vient s’ajouter à celles qui sont déjà entamées par l’armée dans le cadre de ces opérations de sécurisation dans certaines localités de la région de Ziguinchor qui sont considérées comme des sites de culture du chanvre indien », a indiqué le gouverneur de Ziguinchor, Mor Talla Tine, poursuivant qu’elle »met en lumière une des missions importantes de la douane qui consiste à sécuriser l’économie du pays mais également à participer à sécuriser les citoyens en luttant efficacement contre l’introduction de produits prohibés ».



Il a ainsi salué « le travail pertinent et important que les services de sécurité mènent au quotidien », tout en les invitant à »continuer les efforts pour mettre hors d’état de nuire les malfaiteurs qui tentent d’introduire sur le marché ces produits prohibés ».