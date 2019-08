Ziguinchor: l’hôpital se dote d’une unité de gestion des déchets biomédicaux L’hôpital de Ziguinchor s’est doté d’une unité de gestion des déchets biomédicaux. Un projet de 20 millions de FCFA ainsi réalisé, qui profitera à toutes les structures, centres et postes, de santé de la région et même aux cabinets privés, selon le directeur de l’hôpital.

Rédigé par leral.net le Mardi 13 Août 2019 à 12:04 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos