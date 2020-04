Ziguinchor: le chavirement d’une pirogue fait 1 mort, 1 rescapé et 2 disparus au Cap-Skiring Le chavirement d’une pirogue, mercredi dernier, à 32 kilomètres des côtes du Cap-Skirring a fait 1 mort, 1 rescapé et 2 disparus, selon la Rfm. Le corps sans vie et la personne rescapée ont été repêchés par des piroguiers de Joal. Quatre pêcheurs au total, partis de Diembéreng dans la région de Ziguinchor, la nuit du 14 au 15 avril dernier, étaient à bord de la pirogue naufragée. Tous les occupants sont originaires de Joal et environs. Les piroguiers ont acheminé le corps et le rescapé vers leur village natal.

