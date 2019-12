Ziguinchor: les nouveaux bacheliers délogent tous les élèves des lycées et collèges Les nouveaux bacheliers de la région de Ziguinchor ont organisé une grève ce lundi matin, délogeant quasiment tous les élèves de tous les lycées et collèges, pour exiger leur orientation leur orientation intégrale dans les universités publiques. Ces étudiants disent déplorer le nombre de 4000 étudiants toujours pas orientés. Ils s’offusquent également de la situation de ceux qui sont déjà orientés et qui n’arrivent pas à payer les montants qu’on leur réclame pour régulariser leurs cas. Ils ont promis de continuer leur mouvement jusqu’à l’orientation intégrale de tous les bacheliers, selon leur porte-parole, Balla Moussa Camara qui s’est prononcé sur la RFM.

