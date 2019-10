Ziguinchor : les partisans de Ousmane Sonko ont battu le macadam pour exiger un procès équitable dans l’affaire des 94 milliards Les partisans d’Ousmane Sonko ont organisé une marche ce samedi matin dans les rues de Ziguinchor pour manifester leur soutien à leur leader et exiger un procès juste et équitable dans l’affaire dite des 94 milliards.

« On fera face à tous les détracteurs de Ousmane Sonko. Il s’agit de mobiliser tout le monde pour relayer l’information dans tous les villages du Sénégal », a déclaré le porte-parole des manifestants sur la RFM.

Et de prévenir, « Ousmane Sonko sait bien ce qu’il fait. Il n’aurait pas demandé à rencontrer le doyen des juges s’il n’était pas sûr de son fait. Si Mamour Diallo devait avoir raison dans ce dossier, ce serait une injustice. Nous n’accepterons pas que ce dossier soit politisé et que Ousmane Sonko soit sacrifié ».



