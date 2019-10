Ziguinchor : les riverains de l’hôpital de la Paix crient leur ras-le-bol Les riverains de l’hôpital de la Paix de Ziguinchor ont poussé un coup de gueule à cause des eaux usées, nauséabondes, qui sortent de la structure hospitalière et qui se déversent dans leurs maisons.

Rédigé par leral.net le Mardi 29 Octobre 2019 à 11:26 | | 1 commentaire(s)|

Ces riverains qui ont crié leur colère sur la RFM, soutiennent que cette eau à l’odeur pestilentielle contient souvent du sang et disent craindre pour leur santé et celle de leurs enfants.



« On ne sait pas si l’eau provient de la morgue, de la maternité ou des laboratoires. Nous constatons seulement qu’elle sent extrêmement mauvais, et depuis quelques temps, plusieurs de nos enfants souffrent de boutons sur la peau », déclare une riveraine.



Réagissant sur la même chaîne, le directeur de l’hôpital a tenu à présenter ses excuses. « Nous présentons vraiment nos excuses pour ces désagréments. Mais il faut dire que cette situation est née du comportement de certaines personnes qui jettent des ordures dans tuyaux d’évacuation et les bouchent », a déclaré Abdoulaye Fall.



Et de rassurer : « ces eaux sont traitées avant leur évacuation, mais nous allons tout mettre en oeuvre pour trouver une solution rapide à ce problème ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos