Ziguinchor : nU violent incendie déclaré actuellement, au marché Saint-Maur de Boucotte Encore un incendie et c’est la tristesse et la consternation chez les marchands du marché Saint-Maur de Ziguinchor.

Mardi 5 Décembre 2023

Pour cause, selon le correspondant de "Sud Fm" et "Sud Quotidien", Ignace Ndeye, un violent incendie est actuellement en train de ravager le marché Saint-Maur de Ziguinchor, situé dans le quartier Boucotte.



Nos confrères soulignent que beaucoup de dégâts matériels ont été annoncés. Mais pour le moment, la cause de l’incendie n’est pas encore déterminée.



