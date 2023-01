Ziguinchor - propos discourtois contre les naufrages du bateau le Joola Les familles de victimes «pilonnent» Me Elhadji Diouf C'est avec le cœur meurtri et la colère débordante que les familles des victimes du bateau Le Joola ont réagi face aux propos de l'avocat Me Elhadji Diouf, tenus lors d'une émission. Face à la presse mercredi, à Ziguinchor, ils ont traité de tous les noms l’avocat-politicien. Sud Quotidien

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Janvier 2023 à 11:04 | | 0 commentaire(s)|

«Maître Elhadji Diouf, vous êtes une honte pour le Sénégal et, sans ambages, le plus petit des Sénégalais…», balancent-elles. Et de poursuivre : «Il nous a insultés et il a insulté la mémoire de nos parents restés dans le bateau Le Joola qui a chaviré le 26 septembre 2002, au large des côtes gambiennes», a laissé entendre une orpheline du Joola qui a lu cette lettre ouverte adressée à Maître Elhadji Diouf.



«Comment peut-il (Me Elhadji Diouf, ndlr) dire que les victimes sont responsables du naufrage ?", s'indignent ces familles qui ont tiré à boulets rouges sur l'avocat.



L’Association Nationale des Victimes du Joola ANFV/Joola n'exclut pas d’ailleurs d'ester en justice l'avocat. L'occasion a été saisie par ces familles des victimes pour faire le point sur l'avancement du Mémorial Musée Le Joola.



Il faut enfin juste rappeler que cette sortie de familles des victimes survient après les propos tenus par Me Elhadji Diouf lors d’une émission télé, imputant la responsabilité du naufrage du Joola aux passagers du navire assurant alors la navette maritime entre Dakar et Ziguinchor.

Sud quotidien



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook