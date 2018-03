Ziguinchor sort l’arsenal mystique pour Balla Gaye 2 : La tête de Gris Bordeaux mise à prix

Toutes les bases mystiques de Balla Gaye 2 en Casamance et surtout dans la région de Ziguinchor, sont à fond derrière le Lion de Guédiawaye, pour une victoire limpide et nette au soir du 31 mars prochain contre Gris Bordeaux.



La ville de Ziguinchor ne respire que pour Balla Gaye 2. A chaque fois que ce fils de la région doit disputer un combat, l’adrénaline monte, la tension est à son paroxysme. L’effervescence est palpable à tous les niveaux. Le 31 mars prochain, Balla Gaye 2 plus connu sous le nom d’Omar Sakho, va disputer le combat le plus important de sa carrière. Les défis, le premier enfant de Double Less à imiter les pas de son père dans l’arène, en a l’habitude. Seulement, pour la première fois de sa vie de sportif, Balla Gaye 2 est coincé, dos au mur.



Seule une victoire pourra lui éviter une descente aux enfers. Cet enjeu de taille, sa famille maternelle résidant au quartier Boucotte dans la banlieue de Ziguinchor, le sait plus que tout le monde. Son oncle Cheikh Tidiane Diaïté, cousin de sa mère Binta Sadio, monte au créneau pour apporter toute l’assistance et le soutien qui sèyent à son neuveu : « C’est un combat capital d’après ce que mes enfants m’ont dit. Je ne suis pas la lutte. J’entends des échos et les commentaires des gens. Par devoir et par lien de sang, je dois prendre mon chapelet pour prier pour mon neveu. Balla Gaye 2 est un gentil garçon. Il est timide envers moi. A chaque fois qu’il vient à Ziguinchor, il loge chez moi. Je sais que ce combat est très capital pour lui. Il faut qu’on s’y mette tous pour le pousser à la victoire. On veut la victoire et la tête de Gris Bordeaux sera mise à prix ».



Le ton est donné. La famille de Balla Gaye 2 est sur le pied de guerre. Rien ne sera laissé au hasard pour reconquérir la victoire.



38 quartiers sur le pied de guerre



Ziguinchor est une ville de 284 904 habitants selon les statistiques de 2018. Une importante frange de cette population est acquise à la cause de Balla Gaye 2. Dans ce chef-lieu de région, Balla est au cœur de toutes les passions. Ainsi, pour son prochain combat, tous les 38 quartiers de la ville vont resserrer les rangs pour combattre Gris Bordeaux.









