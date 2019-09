Ziguinchor : trois homosexuels surpris en pleins ébats au Stade Alione Sitoé Diatta

Trois jeunes ont été arrêtés pour actes contre nature et association de malfaiteurs et placés en détention préventive à la Maison d’arrêt et de correction de Ziguinchor. Il s’agit de Yaya Seydi, maçon de son état, Mathias Mendy, employé du Stade Aline Sitoé Diatta et Ousmane Sonko, élève en classe de 4e au Collège d'enseignement moyen (Cem) de Kandialang. Les trois hommes ont été surpris en pleins ébats, le lundi 26 août dernier dans un logement de fonction occupé Mathias Mendy Mendy sis dans l’enceinte du stade. Selon l’Observateur qui donne les détails de cette affaire, les mis en cause ont reconnu les faits et avoué leur homosexualité.



