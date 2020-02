Ziguinchor : un entrepreneur et son employé tués à Brin

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Février 2020 à 08:37

Un double meurtre à eu lieu, ce lundi après-midi à Ziguinchor (Sud du Sénégal). Selon nos informations, un entrepreneur et son employé ont été tués à bord de leur camion. Le drame à eu lieu aux environs de 14 heures, dans le village de Brin (Basse-Casamance, arrondissement de Nyassia)



Pour l’heure, les auteurs du crime sont en cavale. Les gendarmes ont ouvert une enquête.

