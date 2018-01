Zimbabwe: un touriste tué par des crocodiles dans le parc national Un touriste a été attaqué et tué par des crocodiles dans le Matopos National Park, situe à Matabeleland South, au Zimbabwe dimanche, un autre a été grièvement blessé.

Le porte-parole de l’Autorité de gestion des parcs et de la faune du Zimbabwe, M. Tinashe Farawo, a confirmé l’incident.

Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Janvier 2018

Le porte-parole de l’Autorité de gestion des parcs et de la faune du Zimbabwe, M. Tinashe Farawo, a confirmé l’incident. « John Bowman et Rosemary Mitchell ont été attaqués alors qu’ils faisaient du colportage dans le barrage de Mpopoma infesté de crocodiles dans le parc national de Matopos. Le couple était en vacances avec leurs collègues. Les deux ont été transportés à l’hôpital où Bowman est mort avant l’arrivée. Mitchell est dans une unité de soins intensifs à Bulawayo « , a-t-il dit.



M. Farawo a déclaré que l’incident avait été regretté. « L’affaire a été rapportée à la police. Nous encourageons nos touristes à rester à l’écart des animaux sauvages. Peu importe comment ils sont domestiqués, ils peuvent être dangereux. Il est regrettable qu’ils utilisaient des bateaux à pompe à air qui ne sont pas autorisés « , a-t-il dit.

Selon les rapports, il y a eu plusieurs attaques de crocodile sur les humains dans ce pays d’Afrique australe.

CrocBITE, une base de données mondiale sur les attaques de crocodiliens en provenance d’Australie, contient des détails sur un certain nombre d’attaques au Zimbabwe remontant au moins jusqu’en 2010.

L’organisation s’intéresse aux situations de conflit crocodile-humain: «Souvent, les gens n’ont d’autre choix que d’entreprendre des activités potentiellement risquées … Les gens peuvent être pleinement conscients du risque de rencontrer un crocodile, mais acceptent ce risque de toute façon ».



