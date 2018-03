Zinédine Zidane: «Cristiano Ronaldo est d'une autre galaxie»

«Cette victoire a un goût très spécial, parce que l'adversaire a clairement été meilleur et a signé un grand match, surtout en première période. On le savait, c'est un stade compliqué, face à une bonne équipe qui fait une bonne saison et qui vise une qualification européenne. Nous avons souffert, nous avons eu du mal avec le ballon, mais nous avons montré d'autres choses, en nous battant, en souffrant ensemble, jusqu'au bout, avec du caractère et nous y sommes parvenus.



(Sur les chances de titre du Real) De toute façon, la Liga est jouable jusqu'au bout, et pas seulement pour nous. Tout cela est tellement difficile qu'à un moment donné, sur une erreur d'inattention, on peut le payer. Nous allons continuer comme ça, l'important pour nous était d'engranger. Nous devons prendre les 3 points à chaque match si nous voulons espérer quelque chose. (...) Tout cela est très long et nous allons pouvoir nous reposer un peu pendant quelques jours, parce que je ne sais pas depuis quand les joueurs n'ont pas eu deux ou trois jours libres. Il faut en profiter en famille et ensuite reprendre le travail.



(Sur Ronaldo) Pour moi, il est d'une autre galaxie. En plus, il est toujours très positif, il sait qu'il va marquer. C'est un joueur différent, spécial et il est dans notre équipe. Aujourd'hui, nous n'avons pas bien développé notre jeu mais comme toujours, Cristiano est très positif et il peut marquer beaucoup de buts avec très peu d'occasions.»









L’Equipe