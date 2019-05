Zircon de Niafrang: Ce leader du MFDC ordonne à ASTROM de plier bagages Dans un communiqué paru hier, Amadou Nkrumah Abou Sané, Secrétaire Général et Représentant à l’Extérieur du Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance, ordonne à l’entreprise australienne ASTROM l’arrêt de l’exploitation du zircon de Niafarang. En clair, ce leader MDF demande à l’entreprise australienne de plier bagages tout simplement.

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Mai 2019 à 12:56 | | 0 commentaire(s)|

« Le MFDC avertit et ordonne au directeur de la société Astron australienne de mettre fin à l’exploitation du zircon de Niafarang et de quitter immédiatement la Casamance et d’abandonner ce projet de Niafarang dans les plus brefs délais », déclare-t-il, dans un communiqué repris par l’As.



Le document rappelle que le MFDC a déjà averti et ordonné à Astrom de quitter la Casamance depuis les années 2004, mais l’entreprise persiste dans son entêtement qui ne pourra qu’amener de regrettables problèmes pour lesquelles la société sera tenue pour la seule responsable et dont elle aura à subir les conséquences.



« Le MFDC ne serait en tous cas tenu pour responsable de ce qui vous arrivera en Casamance. Le MFDC vous ordonne donc pour une fois, de plier bagages le plus vite que vous le pouvez, dans les plus brefs délais et le MFDC espère qu’il n’aura pas besoin de reproduire un autre communiqué », insiste Amadou Nkrumah Abou Sané, avant de conclure par un énigmatique : « A bon entendeur salut.»

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos