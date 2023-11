Zone Économique Spéciale de Diass: “9 300 emplois directs seront générés” (Macky Sall)

La réalisation de la Zone économique spéciale de Diass a nécessité un investissement de 31,6 milliards de francs CFA, grâce à un prêt de notre partenaire stratégique, la Banque ouest-africaine de développement (BOAD).



Le chef de l’État a profité de cette occasion pour souligner l’importance de l’industrie dans le processus d’émergence du Sénégal : “Si j’ai tenu à présider personnellement cette cérémonie, c’est pour marquer, une fois de plus, toute l’importance que j’accorde à l’industrie comme fer de lance de notre économie. Il n’y a pas de développement sans industrie. L’industrie, activité génératrice de richesse et d’emplois à grande échelle, est l’un des moteurs essentiels de la croissance et du développement”.

"A ce jour, les entreprises Teyliom Logistics et Polytec sont déjà agréées et installées ici, a-t-il indiqué. Il en est de même de l'entreprise Germani West Africa, spécialisée dans la construction de véhicules de transport de marchandises et dont le PDG, Mauro Ferrari est ici présent".





Le Président de la République Macky Sall a indiqué, ce mardi, que la Zone économique spéciale de Diass va générer "9300 emplois directs et 19 850 emplois directs". Il s'exprimait lors de la cérémonie de lancement des travaux de ce projet.

